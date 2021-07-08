Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,67 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,67 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|41,80
|50,00
|46,67
|HTSG
|Et küçükbaş
|Kg
|49,50
|49,60
|49,52
|HTSG
|Patates
|Kg
|1,00
|2,45
|1,12
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|0,90
|2,95
|1,14
|HTS
|İç yağı
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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