Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) sucuğun kilogramı 61,88 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) sucuğun kilogramı 61,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
SucukKg61,8861,8861,88HTS
Yağlı peynirKg1,9330,1411,33HTS
Yumurta koliKg13,9617,0415,49HTS
Ayçiçek yağıKg13,7016,5014,94HTS
ZeytinyağıKg26,0026,0026,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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