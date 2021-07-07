Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) sucuğun kilogramı 61,88 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) sucuğun kilogramı 61,88 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Sucuk
|Kg
|61,88
|61,88
|61,88
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|1,93
|30,14
|11,33
|HTS
|Yumurta koli
|Kg
|13,96
|17,04
|15,49
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|13,70
|16,50
|14,94
|HTS
|Zeytinyağı
|Kg
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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