Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 102,46 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 102,46 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg38,0038,0538,00HTS
Kaşar peynirKg30,0030,0030,00HTS
KavurmaKg84,71102,46102,46HTS
Yağlı peynirKg32,0036,0034,09HTS
Tavuk etiKg25,0035,0028,95HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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