Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 102,46 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı ortalama 102,46 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|38,00
|38,05
|38,00
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Kavurma
|Kg
|84,71
|102,46
|102,46
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|32,00
|36,00
|34,09
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|25,00
|35,00
|28,95
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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