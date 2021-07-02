Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,35 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg1,351,351,35HTS
TereyağıKg53,0053,0053,00HTS
Kaşar peyniriKg39,0055,4449,64HTS
Yağlı peynirKg19,9936,3535,94HTS
Tavuk etiKg12,0320,9313,90HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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