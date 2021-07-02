Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,35 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|55,44
|49,64
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|36,35
|35,94
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|12,03
|20,93
|13,90
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf
Haber Yorumları
500