Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 50,86 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 50,86 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|46,00
|53,00
|50,86
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|36,00
|39,02
|38,55
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|15,00
|19,00
|16,28
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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