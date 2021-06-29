Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 50,86 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 50,86 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg46,0053,0050,86HTS
Yağlı peynirKg22,0022,0022,00HTS
Kaşar peyniriKg36,0039,0238,55HTS
Tavuk etiKg15,0019,0016,28HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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