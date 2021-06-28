Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,33 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,33 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg24,0074,0234,33HTSG
Yağlı peynirKg23,0023,0023,00HTSG
Kaşar peyniriKg38,0038,3038,22HTSG
Tavuk etiKg20,0030,0025,97HTSG
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
TMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı
TMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı
Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadın girişimciyi verdiği sözle sevindirdi
Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadın girişimciyi verdiği sözle sevindirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Brad Pitt Hande Erçel
Spor Mert Müldür Burak Elmas Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 14:30:02. #1.15#

title