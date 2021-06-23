Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,89 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,89 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|48,00
|60,00
|55,89
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|37,00
|39,00
|38,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|18,00
|19,00
|18,43
|HTS
|Küçükbaş et
|Kg
|40,00
|58,50
|52,37
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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