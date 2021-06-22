Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 52,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 52,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|52,50
|52,50
|52,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|28,50
|50,00
|38,28
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|15,50
|15,50
|15,50
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|10,03
|12,50
|11,97
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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