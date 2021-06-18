Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı 35 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|35,00
|48,00
|44,02
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,00
|25,00
|22,06
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|16,67
|50,00
|24,13
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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