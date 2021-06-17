Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 53 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|44,00
|52,65
|46,09
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|35,00
|41,00
|38,80
|HTS
|Patates
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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