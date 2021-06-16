Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|48,00
|50,00
|49,40
|HTS
|Peynir yağlı
|Kg
|26,00
|28,00
|26,62
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|36,00
|38,00
|36,29
|HTS
|Patates
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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