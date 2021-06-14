Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|33,00
|33,00
|33,00
|HMS
|Ayçekirdeği
|Kg
|13,50
|13,50
|13,50
|HTS
|Yeşil mercimek
|Kg
|10,30
|10,30
|10,30
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|1,80
|1,80
|1,80
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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