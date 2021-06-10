Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,35 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,80
|1,80
|1,80
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf
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