Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,50
|2,00
|1,73
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,50
|1,75
|1,63
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf
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