Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 43,79 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 43,79 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Yağlı peynir
|Kg
|36,35
|36,35
|36,35
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|18,52
|26,00
|23,72
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|31,57
|55,44
|43,79
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,90
|5,79
|4,81
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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