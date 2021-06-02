Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,90 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,90 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|74,50
|46,90
|ESKS
|İnek sütü
|Kg
|2,70
|2,70
|2,70
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Patates
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurum satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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