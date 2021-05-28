Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı ortalama 37,89 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı ortalama 37,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peynirKg33,3445,4537,89HTS
Civil peynirKg22,6824,0023,45HTS
Yağlı peynirKg16,8718,6818,52HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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