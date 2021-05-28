Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı ortalama 37,89 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı ortalama 37,89 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peynir
|Kg
|33,34
|45,45
|37,89
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|22,68
|24,00
|23,45
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|16,87
|18,68
|18,52
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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