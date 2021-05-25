Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Kuru Fasulye
|Kg
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
Haber Yorumları
500