Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,65 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|39,60
|41,09
|40,65
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|5,79
|5,79
|5,79
|HTS
|Yağlı Peynir
|Kg
|36,35
|36,35
|36,35
|HTS
|Yumurta
|Kg
|0,98
|0,98
|0,98
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer
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