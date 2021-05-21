Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 39,06 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 39,06 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|38,98
|42,67
|39,06
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,80
|1,80
|1,80
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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