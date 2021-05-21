Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 39,06 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 39,06 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg38,9842,6739,06HTS
TereyağıKg53,0053,0053,00HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
Kuru soğanKg1,801,801,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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