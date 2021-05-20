Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,94 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,94 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|40,00
|35,94
|HMS
|Patates
|Kg
|0,85
|0,85
|0,85
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|8,75
|8,75
|8,75
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|8,00
|9,00
|8,69
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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