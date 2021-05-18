Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg34,5034,5034,50HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
Kaşar peyniriKg39,0039,0039,00HTS
PatatesKg2,392,392,39HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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