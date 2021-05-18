Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|34,50
|34,50
|34,50
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,39
|2,39
|2,39
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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