Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|36,17
|52,00
|40,83
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|41,63
|36,47
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|18,52
|21,00
|20,24
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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