Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg38,0038,0038,00HTS
TereyağıKg36,1752,0040,83HTS
Kaşar peyniriKg30,0041,6336,47HTS
Civil peynirKg18,5221,0020,24HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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