Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|68,50
|53,75
|ESKS
|İnek sütü
|Kg
|2,70
|2,70
|2,70
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Kuru soğan
|Kg
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurum satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer
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