Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı 2,40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg43,0068,5053,75ESKS
İnek sütüKg2,702,702,70HTS
Et küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKS
Kuru soğanKg2,402,402,40HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurum satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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