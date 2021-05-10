Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirin kilogramı 30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirin kilogramı 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peynirKg30,0030,0030,00HTS
Kuru soğanKg2,002,002,00HTS
BuğdayKg2,202,202,20HTS
Yumurta koliKg14,5516,6315,26HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mehmet Kasapoğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Diego Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 17:53:25. #1.15#

title