Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirin kilogramı 30 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirin kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peynir
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Buğday
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
|Yumurta koli
|Kg
|14,55
|16,63
|15,26
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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