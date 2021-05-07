Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,66 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,66 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|29,63
|60,00
|47,66
|ESKS
|Et Küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Kavurma
|Kg
|85,00
|85,00
|85,00
|ESKS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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