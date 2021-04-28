Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 19,97 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 19,97 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Yağlı peynir
|Kg
|19,90
|19,99
|19,97
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Tere yağ
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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