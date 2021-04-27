Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,94 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,94 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg43,0060,0049,94ESKS
Küçükbaş etKg39,0039,0039,00ESKS
Kuru fasulyeKg12,7512,7512,75HTS
PatatesKg1,055,001,17HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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