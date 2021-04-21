Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun kilogramı ortalama 2,88 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun kilogramı ortalama 2,88 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Buğday unu
|Kg
|2,10
|3,26
|2,88
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|30,00
|38,00
|34,12
|HMS
|Arpa
|Kg
|1,69
|1,79
|1,77
|HMS
|Buğday
|Kg
|2,04
|2,25
|2,05
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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