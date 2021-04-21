Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun kilogramı ortalama 2,88 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğday ununun kilogramı ortalama 2,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Buğday unuKg2,103,262,88HTS
Et büyükbaşKg30,0038,0034,12HMS
ArpaKg1,691,791,77HMS
BuğdayKg2,042,252,05HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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