Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 50,66 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 50,66 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|50,00
|52,00
|50,66
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|45,44
|45,44
|45,44
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|36,35
|36,35
|36,35
|HTS
|Sucuk
|Kg
|58,00
|58,00
|58,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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