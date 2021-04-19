Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağın kilogramı 45 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağın kilogramı 45 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|45,00
|45,00
|45,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|20,37
|22,23
|20,71
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|8,00
|22,22
|18,90
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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