Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağın kilogramı 53 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağın kilogramı 53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,02
|39,01
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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