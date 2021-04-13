Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,31 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,31 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et küçükbaş
|Kg
|40,00
|50,00
|47,31
|HMS
|Et büyükbaş
|Kg
|33,00
|40,00
|39,76
|HMS
|Yumurta
|Koli
|13,86
|27,16
|16,44
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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