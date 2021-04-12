Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,24 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|60,00
|44,24
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,05
|39,05
|39,05
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,80
|1,80
|1,80
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf
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