Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,24 liradan satıldı.

'Taş gibi zeminde oynadık' diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün
"Taş gibi zeminde oynadık" diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,24 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg43,0060,0044,24ESKS
Et küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKS
Kaşar peyniriKg39,0539,0539,05HTS
PatatesKg1,351,351,35HTS
Kuru soğanKg1,801,801,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Ersin Korkut Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:36:59. #1.16#
title