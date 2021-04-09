Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg38,0038,0038,00HTS
Kaşar peyniriKg30,0033,0033,30HTS
Bal süzmeKg17,7317,7317,73HTS
Kuru soğanKg2,503,002,56HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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