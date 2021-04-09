Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|38,00
|38,00
|38,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|33,00
|33,30
|HTS
|Bal süzme
|Kg
|17,73
|17,73
|17,73
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,50
|3,00
|2,56
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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