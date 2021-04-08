Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,60 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|31,97
|37,88
|36,60
|HTS
|Ispanak
|Kg
|3,39
|3,39
|3,39
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,30
|2,30
|2,30
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
Haber Yorumları
500