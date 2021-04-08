Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,60 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg31,9737,8836,60HTS
IspanakKg3,393,393,39HTS
Kuru soğanKg2,402,402,40HTS
İnek sütüKg2,302,302,30HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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