Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 52,68 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 52,68 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|48,00
|55,55
|52,68
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Makarna
|Kg
|5,62
|5,90
|5,62
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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