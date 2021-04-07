Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 52,68 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 52,68 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg48,0055,5552,68HTS
Kaşar peynirKg39,0039,0039,00HTS
TereyağıKg53,0053,0053,00HTS
MakarnaKg5,625,905,62HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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