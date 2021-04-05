Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 37,54 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 37,54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|37,00
|41,66
|37,54
|HTS
|Patates
|Kg
|2,25
|2,39
|2,38
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Lor peyniri
|Kg
|23,00
|24,00
|23,17
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf
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