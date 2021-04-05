Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 37,54 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 37,54 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg37,0041,6637,54HTS
PatatesKg2,252,392,38HTS
Kuru soğanKg2,002,002,00HTS
Civil peyniriKg20,0020,0020,00HTS
Lor peyniriKg23,0024,0023,17HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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