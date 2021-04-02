Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 49,25 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 49,25 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|45,00
|53,00
|49,25
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,00
|3,00
|18,54
|HTS
|Kaşar Peyniri
|Kg
|38,00
|40,00
|39,24
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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