Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 49,25 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 49,25 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg45,0053,0049,25HTS
Kuru soğanKg3,003,0018,54HTS
Kaşar PeyniriKg38,0040,0039,24HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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