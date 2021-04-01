Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|48,00
|48,00
|48,00
|HTS
|Civil Peyniri
|Kg
|18,00
|19,00
|18,54
|HTS
|Yağlı Peynir
|Kg
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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