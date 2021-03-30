Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 1,45 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 1,45 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg 1,451,451,45HTS
SütKg3,763,763,76HTS
Kuru kaysıKg15,2915,2915,29HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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