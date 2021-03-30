Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 1,45 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 1,45 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|1,45
|1,45
|1,45
|HTS
|Süt
|Kg
|3,76
|3,76
|3,76
|HTS
|Kuru kaysı
|Kg
|15,29
|15,29
|15,29
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer
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