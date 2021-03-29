Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|26,00
|26,00
|26,00
|HMS
|Tavuk eti
|Kg
|8,00
|12,00
|10,40
|HTS
|Turşu
|Kg
|9,80
|9,80
|9,80
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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