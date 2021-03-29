Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 26,0026,0026,00HMS
Tavuk etiKg8,0012,0010,40HTS
TurşuKg9,809,809,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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