Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) makarnanın kilogramı 5,52 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) makarnanın kilogramı 5,52 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PirinçKg 8,959,659,21HTS
MakarnaKg5,525,525,52HTS
PatatesKg2,505,002,66HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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