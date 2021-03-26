Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) makarnanın kilogramı 5,52 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) makarnanın kilogramı 5,52 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Pirinç
|Kg
|8,95
|9,65
|9,21
|HTS
|Makarna
|Kg
|5,52
|5,52
|5,52
|HTS
|Patates
|Kg
|2,50
|5,00
|2,66
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
Haber Yorumları
500