Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|36,00
|36,00
|36,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|17,00
|25,67
|24,50
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|38,92
|39,00
|38,98
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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