Erzurum Ticaret Borsası
24.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:30
Erzurum Ticaret Borsas'ında (ETB) ) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,93 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsas'ında (ETB) ) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,93 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et küçükbaş
|Kg
|32,50
|45,01
|35,93
|HTS
|Buğday
|Kg
|2,15
|2,20
|2,17
|HMS
|Buğday unu
|Kg
|1,80
|3,23
|2,61
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,70
|2,70
|2,70
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
Haber Yorumları
500