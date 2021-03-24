Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

24.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:30
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsas'ında (ETB) ) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,93 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsas'ında (ETB) ) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,93 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et küçükbaşKg32,5045,0135,93HTS
BuğdayKg2,152,202,17HMS
Buğday unuKg1,803,232,61HTS
İnek sütüKg2,702,702,70HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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