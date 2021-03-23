Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum Ticaret Borsası

23.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:58
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,07 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,07 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg49,1454,0050,07HTS
Et küçükbaşKg53,3355,0054,55HTS
Kaşar peynirKg35,0050,0038,84HTS
İnek sütüKg2,002,702,54HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Rasim Öztekin Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:08:03. #1.14#
title