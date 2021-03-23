Erzurum Ticaret Borsası
23.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:58
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,07 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,07 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|49,14
|54,00
|50,07
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|53,33
|55,00
|54,55
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|35,00
|50,00
|38,84
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|2,70
|2,54
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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