Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

22.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:12
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,75 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg35,0050,0042,75HTS
TereyağıKg33,0040,0036,04HTSG
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
Civil peyniriKg19,4419,4419,44HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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