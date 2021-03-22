Erzurum Ticaret Borsası
22.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:12
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,75 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|50,00
|42,75
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|33,00
|40,00
|36,04
|HTSG
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|19,44
|19,44
|19,44
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf
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