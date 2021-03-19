Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

19.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:16
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil peynirKg20,3720,3720,37HTS
Lor peynirKg15,7425,0319,96HTS
Yağlı peynirKg17,5017,5017,50HTS
Süzme balKg25,0026,0025,93HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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