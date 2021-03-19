Erzurum Ticaret Borsası
19.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:16
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) civil peynirin kilogramı 20,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil peynir
|Kg
|20,37
|20,37
|20,37
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|15,74
|25,03
|19,96
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|17,50
|17,50
|17,50
|HTS
|Süzme bal
|Kg
|25,00
|26,00
|25,93
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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