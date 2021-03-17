Erzurum Ticaret Borsası
17.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:40
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) kaşar peynirin kilogramı 39 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) kaşar peynirin kilogramı 39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peynir
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Bulgur
|Kg
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Patates
|Kg
|2,00
|2,20
|2,17
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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