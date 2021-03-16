Erzurum Ticaret Borsası
16.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:40
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağının kilogramı ortalama 45,42 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağının kilogramı ortalama 45,42 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|37,00
|47,45
|45,42
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|35,17
|35,17
|35,17
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|20,00
|23,15
|22,45
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,70
|2,70
|2,70
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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