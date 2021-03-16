Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

16.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:40
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağının kilogramı ortalama 45,42 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağının kilogramı ortalama 45,42 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg37,0047,4545,42HTS
Kaşar peynirKg35,1735,1735,17HTS
Civil peynirKg20,0023,1522,45HTS
İnek sütüKg2,702,702,70HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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